Operação 'The Fake Bitcoin' prende cinco no Amazonas

Carauari (AM) - Após a Operação The Fake Bitcoin, deflagrada por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), nesta quarta-feira (22), cinco pessoas que fazem parte de um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas, naquela localidade, foram presas.

Foram presos em flagrante Acrisio Oliveira Lima, 21; Antônio Francisco Oliveira de Lima, 23; Gleice Oliveira Lima, 25; Raimunda da Cruz Forte de Oliveira, 40; e Sebastião de Lima e Lima, 57, por tráfico e associação para o tráfico.

De acordo com o investigador de polícia Emerson Cardoso, gestor da 65ª DIP, a operação foi deflagrada após denúncias anônimas serem recebidas pelas equipes policiais, informando a atuação do grupo na comercialização das substâncias entorpecentes.

“Nós nos deslocamos até o endereço de duas casas onde os indivíduos estavam, ao notarem a presença das nossas equipes policiais, os cinco infratores tentaram fugir, porém foram presos com uma pequena quantidade de drogas”, contou o gestor.

Ainda segundo Cardoso, após a prisão, os indivíduos conduziram os policiais para um outro local, onde estavam armazenados uma grande quantidade de entorpecentes, como cocaína e pasta base da mesma substância e seis quilos de maconha do tipo skunk. Também foram apreendidos uma motocicleta da marca Honda, seis smartphones, um relógio e uma bateria portátil.

Operação The Fake Bitcoin

O gestor esclareceu que a operação recebeu esse nome pelo fato dos infratores alegarem que eles ganhavam dinheiro com criptomoedas, porém, foi constatado que os valores eram decorrentes do tráfico.

Procedimentos

Todos foram encaminhados para a 65ª DIP, onde ficarão custodiados, à disposição do Poder Judiciário.]

