Mulher é presa com pacotes de drogas em barco no Amazonas

Parintins (AM)- Após operação policial deflagrada na manhã de quarta-feira (22), policiais militares do Grupamento Canil Tupinambarana, do 11° Batalhão de Polícia (BPM), prenderam uma mulher, de 26 anos, por tráfico de drogas, no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com o 11° BPM, a equipe recebeu denúncia de que as drogas estavam em uma embarcação. Durante abordagem e buscas, a cadela Ayra localizou um volume contendo três pacotes com substâncias entorpecentes com característica de pasta base e maconha.

A suspeita pelo transporte foi conduzida à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.





A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

No dia 18 deste mês, policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam 3 quilos de drogas escondidos em três colunas de ferro de uma embarcação. A apreensão aconteceu durante as abordagens feitas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões, nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Por volta da 1h, durante abordagem feita pelos policiais na embarcação “Itaporanga”, tipo ferry boat, oriunda do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino a Manaus, foram encontrados nove pacotes de cocaína em três colunas de ferro da embarcação.





