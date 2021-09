Homem morre após trocar tiros com policiais na Zona Norte de Manaus

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Após denúncias anônimas, policiais militares da Força Tática deflagraram ação policial na rua Belém, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus, que resultou na intervenção policial e morte de um homem ainda não identificado.

A ação ocorreu na noite de quarta-feira (22), por volta das 23h30. Ele teria trocado tiros com os policiais e atingido durante a ação.

Conforme a equipe policial, a denúncia apontava a presença de vários homens armados. Ao chegarem no lugar, a polícia se deparou com os suspeitos que ao perceberem a presença da viatura passaram a trocar tiros. Os policiais reagiram e um dos suspeitos foi alvejado.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas acabou não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado ao necrotério da unidade hospitalar e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).







Com o homem, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com quatro munições deflagradas e duas munições intactas.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Um homem identificado como Américo João da Silva Reis, de 40 anos, foi morto no dia 10 de setembro, após uma troca de tiros com policiais militares na rua Raimundo José de Souza, no bairro Carlos Braga, no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta de Manaus).

Policiais militares foram até o local após denúncia da forte atuação do tráfico de drogas na área. No momento em que os policiais chegaram, eles foram recebidos a tiros por um grupo de homens.

Os suspeitos reagiram e acabaram alvejando Américo. Ele ainda chegou a ser levado para a unidade hospitalar do município, mas acabou não resistindo aos ferimentos.



