Vídeo: PM afirma prisão de suspeitos da morte de Romarinho em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Equipes da Força Tática prenderam dois homens de 19 e 21 anos, que segundo a polícia confessaram terem sido autores da morte do cantor Romário de Jesus, de 27, o "Romarinho Mec". Ele foi executado na madrugada do dia 9 deste mês, na rua Natividade, no bairro Redenção, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme o tenente Mateus da Força Tática, a ação policial aconteceu na rua Vista Alegre, do bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A dupla estava em um veículo modelo Ford Ka, de cor prata, em atitude suspeita.

A despedida do cantor Romário de Jesus foi marcada por mais violência | Foto: Divulgação

"Durante a abordagem no veículo encontramos pistola calibre 9 milímetros, carregadores com 30 munições calibre 9 milímetros, um simulacro de arma de fogo e várias munições calibre 5,56. Após questionamento, a dupla informou que participou efetivamente da execução do cantor e que são integrantes do Cartel do Norte (CDN)", explicou o tenente.



"Apologia a facção rival", este seria o motivo da execução de Romarinho Mec, o bruxo do forró, conforme informado pelos suspeitos. Eles confessaram ainda que agiram a mando da facção por conta da apologia que o cantor fazia para a facção rival, o Comando Vermelho (CV).

"Eles informaram ainda que o carro em que eles estavam foi utilizado no dia da morte. Os dois foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A dupla já tinha passagem criminal. As informações já foram repassadas à Polícia Civil que vai realizar as investigações e averiguar essas confissões", concluiu o tenente.



Morto no dia do aniversário

O crime aconteceu no bairro Adrianópolis, zona Oeste de Manaus, por volta das 5h da madrugada. O cantor estava em apresentação em uma casa de show e aproveitou para comemorar o aniversário com fãs e familiares.

Além dele, um homem de 24 anos identificado como André L. G. D. S, estava em um carro com ele também foi atingido.

Romário foi socorrido ainda com vida | Foto: Divulgação

Conforme a Polícia Militar, os dois estavam em um veículo modelo Hyundai HB20 Sedan, modelo PHG-4832, quando foram surpreendidos por tiros de fuzil e pistola .

Segundo informações da polícia, Romário foi socorrido ainda com vida. Ele sinalizava e conversava com os profissionais que prestaram os primeiros atendimentos.



Os familiares informaram de início que não trata-se de uma execução, mas sim um assalto. "Me passa o que tu tem aí. Disseram. Não foi encomendado. Foi um assalto e mataram ele", disse a esposa do cantor.

Morte em velório

A despedida do cantor Romário de Jesus foi marcada por mais violência. O velório do artista amazonense estava marcado para acontecer no inicio da noite do dia 9 deste mês, mas antes mesmo do começo da cerimônia, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), um tiroteio causou um novo rastro de sangue.

Marco Ilguinner Paiva de Menezes, 24 anos, amigo do cantor, foi executado durante um ataque criminoso ocorrido na localidade.

Os ataques são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja:

Caso Romarinho Mec: PM afirma ter prendido suspeitos do crime na Zona Norte | Autor: Portal Em Tempo





Leia mais:

Carro fuzilado de Romarinho é levado para investigação em Manaus