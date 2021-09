Homem é assassinado em terreno no Tarumã, em Manaus

Manaus (AM) - Moradores da estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (23), por volta das 14h, com sons de disparos de arma de fogo. Posteriormente, em um terreno da localidade eles encontraram o corpo de um homem ainda não identificado.

Testemunhas acionaram os policiais militares da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atenderem a ocorrência. Aos policiais eles relataram que indivíduos em um carro não identificado chegaram no lugar, jogaram o homem para fora e efetuaram os disparos.

O local foi isolado para atuação dos demais órgãos competentes. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica identificou três lesões por arma de fogo, sendo dois na cabeça e um na mão.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e a motivação e autoria do crime permanecem desconhecidas.

