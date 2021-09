Traficante é preso no Japiim com drogas, armas, equipamento e dinheiro

O homem e os materiais foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Operação Cidade mais Segura, ao apurar denúncias feitas pela população por meio do 181 prendeu na manha desta quinta-feira (23), no bairro Japiim, zona sul de Manaus, um homem de 19 anos, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

Na ação, três armas de fogo foram apreendidas. Além das armas, as equipes policiais encontraram, com o suspeito, cinco munições, sendo três deflagradas, 500 gramas de cocaína, 320 trouxinhas de oxi, um rádio comunicador, três balanças de precisão um aparelho celular e mais de R$ 1 mil em espécie.



Como ocorreu a prisão

Os agentes foram informados de que na rua principal da comunidade Santa Luzia, um indivíduo, de camisa verde, estava armado e comercializando drogas. As equipes foram até o endereço e abordaram o suspeito com as características da denúncia.De acordo com o capitão Fabrício Almeida, durante a abordagem foram encontrados diversos materiais ilícitos.

O traficante ainda contou aos policiais que estava escondendo mais porções de entorpecentes em um local de difícil acesso.

homem e os materiais foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. | Foto: Divulgação

“Nós apreendemos um revólver calibre 38, um rádio comunicador, um aparelho celular e dinheiro em espécie. Após as buscas, ele informou que havia uma bolsa escondida em uma área de barro. No local, encontramos a bolsa com mais de 300 trouxinhas de oxi, uma espingarda calibre 20, um revólver calibre 38, três balanças de precisão e materiais para embalo dos entorpecentes”, ressaltou o capitão.



O homem e os materiais foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Denúncia

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.