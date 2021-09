Ex-capitão da PM e mais 2 são baleados em ataque na Zona Norte

Vítimas foram levadas ao Serviço de Pronto-Atendimento do conjunto Galileia | Foto: Divulgação

Manaus - Um ataque criminoso deixou três pessoas baleadas, dentre elas, um ex- capitão da Polícia Militar. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (23), em uma loja de autopeças na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram socorridas pela população e encaminhadas à uma unidade hospitalar.

Conforme testemunhas, as vítimas estavam conversando no estabelecimento quando criminosos chegaram em um veículo supostamente modelo Chevrolet Ônix, de cor branca e efetuaram disparos. O alvo seria o ex-capitão da Polícia Militar, de 37 anos. Ele foi atingido no tórax.

Além dele, um idoso, de 61 anos, e um homem, de 40 anos, também foram feridos. Os três foram socorridos pela população e encaminhados ao Serviço de Pronto-Atendimento do conjunto Galileia, na Zona Norte de Manaus.

A motivação do ataque e autoria serão investigadas pela Polícia Civil. O ex- PM será transferido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde deve passar por cirurgia.

Até o momento ninguém foi preso.

Leia mais

Homem é assassinado com quatro tiros no tórax na Compensa



Polícia procura criminosos que tentaram matar casal gay em Manaus

Homem é baleado ao tentar socorrer esposa de assalto em Manaus