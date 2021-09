Jovem é assassinado enquanto caminhava por rua no Cidade de Deus

O crime está sendo investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Manaus é marcada por mais um caso de homicídio na madrugada desta sexta-feira (24). Enquanto caminhava em uma das ruas da comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, o jovem Oseas Gonzaga da Silva, de 20 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu na rua São Cristóvão e assustou os moradores do local.

De acordo com os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava caminhando na rua quando os criminosos em um carro branco, modelo não informado, desceram do veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima

Oseas ainda tentou correr, mas foi baleado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os suspeitos do crime não foram encontrados e a motivação também não foi esclarecida. Uma das suspeitas é de quem tenha relação com o tráfico de drogas, que é bem presente na localidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

