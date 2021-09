Com sinais de tortura, corpo de homem é encontrado em Manaus

A vítima apresentava sinais de tortura e perfurações por arma de fogo pelo corpo | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Todos os dias corpos com marcas de extrema violência são encontrados em Manaus. As ocorrências demonstram que pessoas são executadas de forma fria e abandonadas em locais de difícil acesso.

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite de quinta-feira (23), por volta das 22h30, em uma área de mata na avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A vítima apresentava sinais de tortura e perfurações por arma de fogo pelo corpo. Testemunhas informaram que criminosos em um veículo ainda não identificado chegaram no local e "desovaram" o corpo do homem.

A vítima vestia apenas uma bermuda e estava com as pernas amarradas e uma corda enrolada no pescoço.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para atuação dos demais órgãos competentes. As perfurações de arma de fogo atingiram a cabeça da vítima.

O corpo do homem foi removido e levado para exame necroscópico. Até o momento ele permanece sem reconhecido na sede do Instituto Médico Legal (IML).

A motivação e autoria do crime permanecem desconhecidas e serão investigadas pela equipe d Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Corpo encontrado

Ainda nesta quinta-feira (23), um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Moradores foram surpreendidos com sons de disparos de arma de fogo. Eles acionaram os policiais militares da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atenderem a ocorrência. Aos policiais eles relataram que indivíduos em um carro não identificado chegaram no lugar, jogaram o homem para fora e efetuaram os disparos.

