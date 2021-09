Gerentes do tráfico são presos com armas e droga no Viver Melhor

Material apreendido com Jhonathan da Costa | Foto: Divulgação

MANAUS - Dois homens identificados como Jhonathan da Costa Miranda, de 20 anos, e Matheus Cunha Oliveira, de 26 anos, foram presos na noite de quinta-feira (23) após investigação realizada pelos policiais do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os dois são apontados como gerentes de bocas de fumo na Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular do 18° DIP, durante as diligências foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo três revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 40.

"Os dois tem a função de gerentes em pontos de vendas de drogas no conjunto Viver Melhor. A ação foi deflagrada após denúncia anônima e inicialmente encontramos duas armas. Continuamos as diligências no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, onde eles residem e apreendemos mais duas armas. Eles são indivíduos de alta periculosidade", explicou o delegado.

Jhonathan e Matheus já possuem passagem pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores.

"A partir de agora vamos aprofundar as investigações para chegar até a origem das drogas que eram distribuídas por eles. Os dois irão passar por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça", concluiu o delegado.

