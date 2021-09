Criminosos matam dupla e sequestram mulheres e crianças em Manaus

Manaus - Um crime sangrento aconteceu na noite desta sexta-feira (24) em Manaus. Vitor Patrick Frota Maia, de 21 anos, e Thiago da Costa Santos, 17, foram mortos com tiros na cabeça, dentro de uma quitinete, na rua Agnus Dey, do bairro do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Além do homicídio, os atiradores sequestraram duas mulheres e duas crianças (uma de três anos) que estavam no local.

De acordo com informações, um carro modelo Ônix de cor prata chegou com cerca de quatro criminosos que invadiram a quitinete e surpreenderam as vítimas. Eles estavam reunidos com as duas mulheres e duas crianças (depois sequestradas) quando presenciaram a chegada dos assassinos, tentaram correr, no entanto, foram atingidos na cabeça pelos disparos e morreram no local.

As vítimas de sequestro também eram residentes da quitinete e foram levadas a força até o carro e ainda não se sabe o paradeiro das duas mulheres e das duas crianças. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas estão em busca de informações.

Ainda não há maiores detalhes sobre a motivação do crime, e se há relação com o tráfico de drogas ou possível acerto de contas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos dos dois jovens.

