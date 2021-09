Crime brutal: grávida é jogada de carro e morta com 12 tiros na cabeça

Manaus - Mais um homicídio violento marcou a noite desta sexta-feira (24). Uma mulher grávida, conhecida como Pérola Eduarda, foi brutalmente assassinada com 12 tiros na cabeça. A vítima era uma das mulheres sequestradas de uma quitinete no bairro Monte das Oliveiras, em que outros dois homens morreram. A jovem grávida era companheira de um deles. O crime aconteceu no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

O momento do assassinato da mulher foi gravado e divulgado nas redes sociais. No registro, com imagens fortes, a mulher está amarrada nas mãos e amordaçada. Ela é jogada para fora do carro, de cor prata, modelo Ônix. Logo em seguida, sem chance de defesa ou fuga, a mulher recebe os 12 disparos na cabeça vindos de pelo menos dois homens. A vítima não resistiu aos ferimentos.



A mulher grávida é jogada em via pública e os criminosos que estavam no carro fogem da cena do crime brutal. Ainda não se sabe o paradeiro de outra mulher e das outras duas crianças que também foram sequestradas com a vítima morta com 12 tiros.

Policiais da 27º Companhia Comunitária Interativa (CICOM) estiveram no local do crime para fazer o isolamento da área. As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) também estiveram presentes para fazer as primeiras investigações no corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.





Entenda o caso

Um crime sangrento aconteceu na noite desta sexta-feira (24) em Manaus. Vitor Patrick Frota Maia, de 21 anos, e Thiago da Costa Santos, 17, foram mortos com tiros na cabeça, dentro de uma quitinete, na rua Agnus Dey, do bairro do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Além do homicídio, os atiradores sequestraram duas mulheres (uma delas grávida) e duas crianças que estavam no local.

De acordo com informações, um carro modelo Ônix de cor prata chegou com cerca de quatro criminosos que invadiram a quitinete e surpreenderam as vítimas. Eles estavam reunidos com as duas mulheres e duas crianças quando presenciaram a chegada dos assassinos, tentaram correr, no entanto, foram atingidos na cabeça pelos disparos e morreram no local.

As vítimas de sequestro também eram residentes da quitinete e foram levadas a força até o carro. Até o momento, só se sabe sobre a morte da grávida. A outra mulher e duas crianças continuam desaparecidas. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas estão em busca de informações.

Leia mais:

Criminosos matam dupla e sequestram mulheres e crianças em Manaus

Reforma pode garantir aposentadoria integral aos policiais