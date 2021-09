Homem é morto enquanto caminhava na Compensa, Zona Oeste de Manaus

O crime chocou os moradores do local | Foto: Reprodução da Internet

MANAUS (AM) - A violência em Manaus fez mais uma vítima neste final de semana. Enquanto caminhava pela rua Estanave, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, Aldiney Ferreira Freitas, de 35 anos, foi surpreendido e morto a tiros. O crime chocou os moradores do local.



De acordo com testemunhas, a vítima caminhava sozinha pela rua, quando os assassinos - que estavam em um veículo - o abordaram e dispararam os tiros.

Segundo o Relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops),o irmão dele informou no boletim que não sabe a motivação do crime, pois fazia dois anos que não conversava mais com a vítima.

“O noticiante compareceu à especializada para comunicar o homicídio de seu irmão. Ele relatou, ainda, que fazia dois anos que não falava com Aldiney e, por isso, não sabe mais informações sobre o acontecimento”.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e foi reconhecido pela família.







