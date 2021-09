Homem é executado com 13 tiros enquanto caminhava no São Raimundo

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio | Foto: Arquivo EM TEMPO

MANAUS (AM) - Após mais um ataque criminoso ocorrido na capital, Luiz Augusto Batista Nogueira Júnior, de 40 anos, foi executado com 13 tiros à queima-roupa na rua Amazonas, do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. O crime ocorreu na noite de domingo (26).

Conforme testemunhas, o homem estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por ocupantes de um carro ainda não identificado. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou os disparos contra Luiz.

Após o crime, os criminosos fugiram e a vítima ficou agonizando no local. A população ainda acionou os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram no local apenas para constatar o óbito.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram ao local do crime recolher detalhes para auxiliar nas investigações. A polícia irá investigar se a vítima tem relação com o tráfico de drogas.

O corpo de Luiz foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado e preso.

