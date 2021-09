Vídeo mostra momento que ex-detento é executado na Compensa; veja

| Autor: Divulgação

MANAUS (AM) - A execução do ex-detento Jefferson Eduardo Nogueira da Silva, de 30 anos, foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial em que o crime ocorreu na rua Oito, da Vila Marinho, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A perseguição e assassinato aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 10h.



Nas imagens é possível observar o momento em que a vítima surge de boné, na cor branca, e sem camisa correndo para dentro do estabelecimento comercial. Jefferson ainda esbarra no muro, mas consegue entrar no local. Em seguida, os atiradores chegam em uma motocicleta. O garupa, que está vestindo uma camisa de cor clara, boné preto, e calça jeans, desce da moto e persegue Jefferson.

As imagens mostram o momento em que o ex-detento passa pelo corredor e vai em direção ao caminhão de entregas do estabelecimento na tentativa de se esconder atrás do veículo.

O pistoleiro acaba encontrando Jefferson e efetua vários disparos. Em seguida, ele corre e foge com o comparsa. Até o momento nenhum dos suspeitos foi preso.

A esposa da vítima contou que os suspeitos primeiro invadiram a casa do homem antes do crime. Ele já estava jurado de morte e havia sofrido uma tentativa de homicídio antes

Jefferson tinha passagem por roubo e havia deixado o presídio há, pelo menos, quatro anos, conforme a família dele.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). As imagens devem ajudar a polícia a prender os suspeitos.

Veja o vídeo que registrou o assassinato de Jefferson:

