Quadrilha é presa por roubar gasolina usando desconto falso no AM

MANAUS (AM) - 12 pessoas foram presas por envolvimento em um esquema criminoso que realizava furto mediante fraude a um posto de combustíveis, localizado no município de Presidente Figueiredo, município distante 107 quilômetros de Manaus. Os crimes ocorreram em fevereiro deste ano.

Conforme o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), os suspeitos estavam se passando por funcionários de uma empresa de transporte que possuía um desconto de 30% naquele estabelecimento, por serem clientes fidelizados. Eles lançavam vendas em nome da firma, aplicando a cota de margem de desconto e deletaram o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da respectiva empresa para evitar serem descobertos.

"O que chamou a atenção da investigação foi o fato de apresentarem notas fiscais de abastecimento a diesel em veículos como o Chevrolet Celta, por exemplo, que nem recebe tal combustível. Em contato com a referida empresa, foi constatado que a mesma não abastecia no referido posto há, pelo menos, dois anos, por não operar mais no Estado", explicou o delegado.

Os presos foram identificados como: Daniel Marinho da Silva, Diego Monteiro Libório, Eduardo Paulo dos Anjos, Ewerton Felipe Pereira Canavarro, Israel de Souza Júnior, Jorge Luiz da Silva e Silva, Kevin Leonardo Lima de Souza, Luiz Antônio Soares de Souza, Maycon Henrique Paulo dos Anjos, Maronilson Seixas dos Santos e Yagor Marques Barreto.

Ao longo da operação foram apreendidos dois veículos da marca Volkswagen, sendo um modelo Saveiro, e o outro Polo; um veículo Ford Ka; e uma motocicleta Honda, modelo Biz.

Os suspeitos irão responder a furto mediante à fraude e associação criminosa. Eles devem permanecer à disposição do Poder Judiciário.

