PM apreende 82 quilos de entorpecentes escondidos em bote no AM

MARAÃ (AM) - Policiais militares do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM) apreenderam, após uma denúncia anônima, no início da tarde de domingo (26), um total de 82 quilos de drogas , no porto fluvial da cidade de Maraã, (distante 634 quilômetros da capital).

De acordo com as informações da unidade militar, por volta das 12h13, os militares receberam uma denúncia anônima, via linha direta, informando que substâncias entorpecentes estariam escondidas em um bote de alumínio, no convés de um barco regional de transporte de passageiros, ancorado no porto da cidade, oriundo de Japurá.

Os policiais militares em serviço foram até o porto e localizaram um bote de 7 metros. Durante vistoria, notaram que os bancos haviam sofrido modificações recentes na estrutura.

Diante da suspeita, com o uso de ferramentas elétricas, os militares abriram os bancos, onde encontraram, ao todo, 70 tabletes de maconha do tipo skunk , com peso total de 82 quilos.

Na ação, ninguém foi preso, pois, em contato com os responsáveis pelo barco de passageiros, os policiais apuraram que o suposto dono da canoa de alumínio teria mandado embarcá-la por meio de terceiros e teria efetuado o pagamento do frete de maneira eletrônica.

Todas as informações foram repassadas à Polícia Civil da cidade para as investigações devidas. O bote de alumínio, um motor de popa 15HP, além de todas as substâncias ilícitas, foram encaminhadas à delegacia de Maraã, para a conclusão dos procedimentos legais de polícia judiciária.

