Em Novo Airão, PC prende homem em flagrante por furto de motocicleta

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na manhã de domingo (26/09), por volta das 8h, Jonatha Augusto do Nascimento, de 30 anos, pelo furto de uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Fan, de cor vermelha.

A prisão ocorreu no conjunto habitacional Peixe-Boi, naquele município.

De acordo com o delegado Renato Simões, titular da unidade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes policiais serem acionadas para atender uma ocorrência de furto ocorrida na orla daquela cidade.

“Recebemos a informação e nos deslocamos ao endereço, momento em que identificamos Jonatha como autor do crime e efetuamos a sua prisão em flagrante. Constatamos ainda que ele fez uso de uma chave falsa para dar partida no veículo e subtraí-lo. Recuperamos a motocicleta e devolvemos ao dono”, informou a autoridade policial.

Procedimentos

Conduzido à 77ª DIP, Jonatha foi autuado por furto qualificado, e permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

