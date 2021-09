PM detém jovem no bairro Flores com várias trouxinhas de entorpecentes

O infrator foi abordado na rua Padre Monteiro de Noronha, durante patrulhamento ostensivo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na madrugada desta segunda-feira (27/09), um jovem de 19 anos foi detido pelos policiais militares da viatura 9896 do coordenador do Centro de Policiamento de Área da zona centro-sul (CPA Centro-Sul) , após ser flagrado no bairro Flores, com drogas e dinheiro.

O infrator foi abordado na rua Padre Monteiro de Noronha, durante patrulhamento ostensivo. Ao perceber a viatura policial, o jovem demonstrou nervosismo, e, durante abordagem e revista, foram encontrados com ele 33 trouxinhas de drogas, entre maconha e cocaína, um aparelho celular e R$ 52 em espécie.

O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A comunidade também pode ajudar o trabalho da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), informando imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria