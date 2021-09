Corpo é 'desovado' com sinais de tortura no bairro Cidade de Deus

O local foi isolado para atuação dos demais órgãos competentes | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com sinais de tortura na rua Bem-Te-Vi, no bairro Cidade de Deus, na noite desta segunda-feira (27). A vítima está com vários sinais de tortura.

Testemunhas informaram à polícia que homens em um veículo modelo Chevrolet Ônix, de cor vermelha, rodaram pelas ruas do local e posteriormente jogaram o corpo do homem próximo a uma área de mata.

"O que percebemos aparentemente é que esse homem sofreu muito antes de morrer. Há marcas possivelmente de um objeto perfuro-cortante, mas é a perícia que vai definir o que causou a morte da vítima", explicou o tenente Raymilson da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O local foi isolado para atuação dos demais órgãos competentes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda chegou a ser acionada para prestar socorro, mas apenas constatou o óbito.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico.

A motivação do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

