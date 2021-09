Em Manaus, quatro homens são baleados durante tiroteio entre facções

Os baleados foram levados para o Platão Araújo | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Quatro homens foram baleados na noite de segunda-feira (27), por volta das 21h, após um confronto entre integrantes de facções criminosas, ocorrido na rua Criciúma, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, eles receberam a informação que após serem surpreendidos por criminosos armados, quatro homens haviam dado entrada baleados no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

As vítimas foram identificadas como José N. M, de 23 anos (um tiro no peito), Ramon A. T. D, de 25 anos (três tiros na perna), Rogério S. D. S, de 25 anos (um tiro no pé) e Elivaldo C. D. S, de 23 anos, que foi atingido com seis tiros, sendo três nas costas, dois no peito e um no braço direito.

Os baleados deram entrada no setor de emergência e receberam atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A Polícia Civil irá investigar a motivação do ataque criminoso e autoria. Após receberem alta, os baleados devem prestar depoimento em uma delegacia da área.

