Mulher é presa suspeita de dar arma para matar motorista de app no AM

| Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM) - Uma mulher identificada como Karen Oliveira foi presa na manhã desta terça-feira (28), suspeita de envolvimento no homicídio do motorista de aplicativo Jair Roberto Melo Dolzane, de 23 anos . A vítima foi executada a tiros na noite do dia 18 de julho deste ano, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital amazonense.

Conforme informações preliminares, Karen foi presa na rua Um, também no bairro Alvorada. As investigações apontam que ela, supostamente, teria fornecido a arma para um homem identificado como João Carlos de Souza Mafra, de 20 anos, que seria dos executores do crime.

Entretanto, João Carlos, o "JC", foi executado a tiros na noite de sábado (25). O homem participava de um bingo, na rua Parau, quando foi assassinado.

No dia da morte do motorista de aplicativo, os criminosos fugiram utilizando o carro que a vítima trabalhava, de modelo Fiat Uno Way, de cor azul azul.

Maiores detalhes das investigações ainda serão repassados pela Polícia Civil. A mulher prestará depoimento às autoridades policiais.

| Foto: Suyanne Lima

O crime

No dia do crime, moradores relataram aos policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que ouviram tiros na rua Edson Melo e, ao saírem das casas para ver o que havia acontecido, se depararam com o corpo de Jair no chão .

Dois suspeitos fugiram no carro da vítima modelo Fiat Uno Way, de cor azul, que após alguns minutos foi encontrado abandonado na rua Ovídio Gomes Monteiro.

