Durante patrulhamento dez pessoas são presas em Manaus

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 10 pessoas e apreendeu um adolescente durante os patrulhamentos realizados entre a manhã de segunda-feira (27/09) e a madrugada de hoje (28/09), em todo o estado. As prisões foram registradas em Manaus e no município de Iranduba (a 27 quilômetros de da capital), endo efetuadas em decorrência de crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Ao todo, foram apreendidas 381 porções de entorpecentes, arma de fogo, nove munições, uma balança de precisão, além de R$ 217 em espécie.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 26 anos na rua Jambu, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Durante a abordagem pessoal foram encontradas 57 porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. O suspeito, junto com o material apreendido, foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Policiais militares da 15ª Cicom prenderam um homem de 26 anos por tráfico de drogas e apreenderam um adolescente, de 16 anos, por ato infracional análogo ao mesmo crime, no Cemitério dos Índios, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Durante os patrulhamentos, os militares avistaram quatro indivíduos comercializando entorpecentes. Durante a abordagem, foram apreendidas 264 porções de skunk e cocaína, uma balança de precisão e dinheiro. Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 6º DIP.

Policiais da Força Tática prenderam um homem na rua Canumã, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, por crime de tráfico de drogas. Durante a abordagem pessoal realizada pelos policiais militares, foram encontradas 43 porções de oxi e R$ 190 em espécie. O suspeito foi conduzido ao 1° DIP.

Interior

Policiais militares do município de Iranduba prenderam dois homens por tráfico de drogas. Com eles foram encontradas 17 porções de entorpecentes, seis munições de calibre 38 intactas e R$ 27 em espécie. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia do município.

