Homem é agredido até a morte pelo patrão após discussão na Zona Leste

Vítima e autor discutiram antes do crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Lucas Quintelo de Oliveira, de 26 anos, foi agredido até a morte com uma barra de ferro na noite desta terça-feira (28), pelo próprio patrão, em um casa na rua Perpétua, comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 19h.

Conforme a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o autor do crime afirmou que Lucas havia sido contratado para aterrar um terreno e supostamente teria cometido furto de aparelhos celulares que eram do patrão.

Na noite desta terça-feira (27), testemunhas contaram que Lucas teria ido até o imóvel cobrar o dinheiro referente ao serviço prestado por ele e depois, patrão e funcionário passaram a discutir até chegarem a se agredir fisicamente. Lucas morreu após receber golpes com barra de ferro na cabeça e o proprietário do imóvel também teve ferimentos provocados por Lucas. O autor alegou legítima defesa.

O proprietário do imóvel foi detido pela Polícia Militar e foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será ouvido pela autoridade policial que deve definir se trata o caso como homicídio ou legítima defesa.

O corpo de Lucas foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico. O caso será investigado pela Polícia Civil.

