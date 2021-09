"Pitbull" é morto com tiro na cabeça em terreno baldio no Coroado

Ele teria sido morto na madrugada desta quarta – feira (29), por volta de 3h da manhã | Foto: Divulgação

Manaus – O corpo de um homem, identificado como João Guilherme Vale Meireles, conhecido como “pitbull”, foi encontrado em um terreno baldio, no beco da Esperança, no bairro do Coroado, zona Leste da capital amazonense. O local fica próximo à feira da localidade.

Ele teria sido morto na madrugada desta quarta – feira (29), por volta de 3h da manhã, de acordo com informações de populares. Eles teriam ouvido disparos neste horário e se deparado com o corpo de “pitbull” no chão. João Guilherme foi morto com tiro na cabeça.

Um dos tênis da vítima foi encontrado, durante a ronda policial da equipe do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Já às 7h45, na rua São Francisco. A autoria do crime é desconhecida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Câmeras de Segurança

A DEHS também vai utilizar o registro das câmeras de segurança de comércios próximos para ajudar na elucidação do crime. Vale lembrar que o bairro tem atuação de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

