Jovem é preso suspeito de matar o padrasto na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) - Um jovem identificado como Jonathan B. D. S, de 19 anos, foi preso nesta quarta-feira (29), no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito do homicídio do próprio padrasto, Silvino Alves de Souza, de 48 anos, ocorrido no dia 14 de junho de 2019, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações preliminares, a vítima foi morta a facadas e o corpo dele foi encontrado na quitinete onde morava. Antes do corpo ser encontrado, vizinhos ouviram o padrasto e enteado discutindo e posteriormente sons de uma luta corporal.

A motivação do crime seria o fato de Silvino supostamente agredir a mãe de Jonathan, de quem ele era companheiro. No dia do crime, o corpo foi encontrado pelos próprios familiares da vítima.

O suspeito foi preso em uma área de difícil acesso e inicialmente levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e posteriormente encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), pois quando o crime ocorreu, ele ainda era adolescente.

Maiores informações sobre o caso serão repassadas pela Polícia Civil ao longo de quinta-feira (30).

Veja o momento da prisão!

| Autor: Divulgação

