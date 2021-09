'Justiceiro' mata a tiros suspeito de assalto no Colônia Terra Nova

Corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus - Um suspeito de assalto ainda não identificado foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (29), por volta das 20h30, na rua das Pedreiras, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, o homem estava acompanhado de um comparsa cometendo ações criminosas em via pública quando foi surpreendido por um "justiceiro" que efetuou disparos contra eles.

O homem acabou baleado e agonizou até a morte no local. Já o suposto comparsa dele também teria sido baleado conforme a população, mas fugiu por uma área de mata. Uma arma de fogo supostamente utilizada pela dupla teria sido deixada em via pública, mas acabou desaparecendo.

O local foi isolado por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que acionaram os demais órgãos competentes.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso e deve recolher maiores informações sobre as circunstâncias da morte.

O corpo do homem passou por perícia e foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O reconhecimento por parte dos familiares deverá ser feito no órgão por parte dos familiares.

