Homem é executado em plena luz do dia na Eduardo Ribeiro, em Manaus

MANAUS (AM) - Após ser surpreendido por criminosos, um homem, identificado apenas como "Lucas Diego", foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (30), na avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, no momento do crime, policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam fazendo patrulhamento pela localidade e prenderam um dos autores do crime, identificado Jaime Barbosa de Freitas.

"O suspeito afirmou que atirou contra a vítima porque o homem havia tentado tirar a vida dele há um tempo atrás a facadas. Ele confessou o crime. Se há mais um autor, as investigações agora irão prosseguir para identificar e prender o suspeito", explicou um policial civil que atuou na ocorrência.

O crime ocorreu em meio ao movimento de clientes e lojistas e chocou a população que acompanhou o andamento da ocorrência.

"Infelizmente isso acontece porque muitos jovens não obedecem os pais. É triste vermos nossa juventude se acabando dessa forma. É assustador ver que praticam crimes tão violentos na frente de todos", relatou uma lojista, que preferiu não se identificar.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Câmeras de segurança das redondezas podem ajudar a identificar se outra pessoa participou do assassinato.

