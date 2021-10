Drogas e armas são encontradas em base do tráfico no Japiim

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Após denúncias anônimas de que um homem estava fazendo abastecimento de drogas em um beco no Japiim, na Zona Sul de Manaus, policiais militares da Força Tática realizaram, na noite de quinta-feira (30), a apreensão de dois quilos de drogas e armas.

Conforme as equipes que atuaram na ocorrência, no local havia uma casa abandonada que estava sendo utilizada como base do tráfico de drogas no Japiim.

Os policiais encontraram uma sacola no lugar contendo um revólver calibre 32, um revólver calibre 38, uma arma caseira calibre 12, dois simulacros de arma de fogo e dois quilos de maconha.

Nenhum suspeito foi localizado e o caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outra apreensão

Também após denúncia anônima, as equipes apreenderam na rua A-5, da comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Norte da capital, uma pistola calibre 40 com um carregador e nove munições intactas. A ação foi deflagrada por volta das 23h, da noite de quinta-feira (30).

O local é um campo de futebol, onde vários homens estavam antes da chegada dos policiais. Ao perceberem a presença da viatura, eles conseguiram empreender fuga deixando para trás o material ilícito.

A ocorrência foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Em Manaus, Força Tática encontra 80 kg de drogas enterrados em terreno

Pacotes de drogas são encontrados em colunas de ferro de barco no AM