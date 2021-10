"Batoré" é executado em plana luz do dia por criminosos em Iranduba

| Foto: Suyanne Lima

IRANDUBA (AM) - Após ser surpreendido por "pistoleiros", o catador de latinhas Jhonatas Cardoso Melo, de 27 anos, o "Batoré", foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (1°) na rua Sabiá, do bairro Novo Amanhecer, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Conforme testemunhas, foram ouvidos disparos na localidade e, logo depois, a população encontrou o corpo da vítima. Uma ambulância ainda chegou ao local do crime, mas os profissionais de saúde apenas constataram o óbito de Batoré. Devido a ele ser morador da área, rapidamente os familiares chegaram na localidade.

"Ele era usuário de drogas e tinha dois filhos. Infelizmente os filhos de hoje em dia não escutam conselhos dos pais. Eu sempre falava para ele sair dessa vida errada. Meus filhos foram criados comigo e nunca me viram fazer esse tipo de coisa. Sempre fui um cara honesto", declarou o pai da vítima, Manoel Roberto de Melo, de 71 anos.

O pai de Jonatas informou que ele já tinha sido preso pelo crime de roubo. As circunstâncias e motivação do crime serão investigadas pela equipe do 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O corpo de Jonatas será removido pela equipe do Instituto Médico Legal e passará por exame necroscópico.

