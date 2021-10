Área com mais de 39 mil hectares é embargada em operação no AM

Desde o início de abril, o Governo do Estado atua na repressão ao desmatamento ilegal nos municípios de Apuí, Humaitá e Lábrea | Foto: Divulgação/SSP-AM

APUÍ (AM) - Durante as fiscalizações realizadas pelos agentes da operação Tamoiotatá no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus), na tarde da quinta-feira (30), uma área de mais de 39 mil hectares na BR-230, que estava sendo desmatada, foi embargada.

De acordo com o relatório da ocorrência, a área foi encontrada após monitoramento remoto feito pelas equipes.

O responsável pelo desmatamento foi identificado pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) e multado em R$ 196 mil.

Participaram da ação agentes do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamb), das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Civil e da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Desde o início de abril, o Governo do Estado atua na repressão ao desmatamento ilegal nos municípios de Apuí, Humaitá e Lábrea.

A operação é resultado de um trabalho conjunto entre as secretarias estaduais de Meio Ambiente (Sema) e Segurança Pública (SSP-AM).

Por determinação do secretário de Segurança, general Mansur, houve reforço no número de efetivo. A Força Nacional também está participando, com mais de 40 agentes.

Durante os cinco primeiros meses de operação, foram apreendidos animais domésticos, madeira serrada e veículos que realizavam o transporte irregular de materiais ilícitos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homens são presos por desmatamento e multados em R$ 46 mil, no AM

100 m³ de madeira ilegal são apreendidos em balsa de Humaitá