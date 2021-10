Casal é preso após roubar mais de R$ 80 mil em loja no Japiim

Manaus (AM) - Um casal acabou preso na tarde desta sexta-feira (1°) após cometerem juntamente com comparsas um assalto a uma loja de móveis situada na avenida Tefé, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. A polícia recuperou mais de R$ 80 mil e aparelhos celulares com os suspeitos. A prisão ocorreu no bairro Betânia, também naquela zona.

Conforme testemunhas, quatro pessoas entraram na loja se passando por clientes. Após alguns instantes, eles anunciaram um assalto e pediram aos funcionários que não fizessem alarde.

"A mulher nos levou para o setor administrativo e o comparsa dele com uma arma de fogo ameaçou a todos. Eles falaram que já sabiam do dinheiro que tinha no local e que seria o valor do pagamento dos funcionários. Eles fizeram a limpa em todos nós. Graças a Deus a polícia estava patrulhando e passou na hora. Os outros conseguiram fugir, mas tivemos uma resposta rápida das autoridades", declarou uma funcionária.

Os suspeitos haviam roubado um táxi para cometer o crime e o veículo também foi recuperado. O casal acabou preso e três criminosos fugiram.

O material recuperado pelas equipes da 3° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi levado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência foi apresentada.

Os suspeitos devem responder pelo crime de roubo e irão permanecer à disposição da Justiça.

