Casal é preso com dez armas durante operação em Manaus

Manaus (AM) - Um casal identificado como Thiago Lima, de 27 anos, o "TH" e Daiane Seixas, de 27 anos, conhecida como "Pequena", foi preso no final da tarde desta sexta-feira (1°), após ação policial deflagrada pelas equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Dez armas de fogo foram apreendidas.

Conforme o capitão Diego Paiva, da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), a ação foi deflagrada no conjunto Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul de Manaus e os suspeitos já vinham sendo monitorados pela polícia.

"Após o cumprimento de mandados de prisão em nome do casal, eles indicaram endereços onde estavam as armas de fogo. Foi fundamental o trabalho dos policiais civis que levantaram toda a atuação da dupla no crime referente ao bairro Jorge Teixeira", destacou o capitão.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a dupla atuava em conjunto com o tráfico de drogas no Jorge Teixeira, que tem nos últimos meses resultado em vários homicídios ocorridos na área.

"É de suma importância apreendermos dez armas com esse grupo criminoso. Com certeza algumas dessas armas podem ter sido usadas nesses crimes. A partir de agora vamos continuar as investigações em torno dos presos", destacou o delegado.

O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

