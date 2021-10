Mulher é morta a tiros dentro de salão de beleza em Manaus

Enquanto esperava para fazer as sobrancelhas, em um salão, Maiandre foi executada. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, identificada como Maiandre Pedrosa Cavalcante, de 24 anos, foi assassinada com vários tiros, dentro de um salão de beleza, na noite deste sábado (02). O estabelecimento fica localizado na rua Perimetral Norte, do bairro do Novo Aleixo, na zona Norte da capital.



De acordo com informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ela já teria morado no local e estaria de passagem para visitar parentes, quando resolveu parar no salão para fazer das sobrancelhas.

“Na ocasião, a informação que foi repassada é que uma mulher havia sido alvejada. Quando chegamos ao local, cerca de cinco minutos depois do acionamento, constatamos o homicídio. Aqui, o que prevalece é a lei do silêncio e ninguém fala nada”, disse o sargento Luiz Fernandes.

Sem tempo

A vítima já estava sentada, aguardando atendimento, quando dois criminosos entraram no local e a executaram. Maiandre não teve tempo de reagir.

A vítima não teve tempo de reagir. | Foto: Divulgação

"Ninguém, geralmente, fala nada da vida de ninguém aqui. Todo mundo tem medo de se envolver em confusão com alguém pesado ou sei lá. Pode morrer perguntando, a galera não fala", disse morador que não quis ser identificado.

Motivação

A “lei do silêncio” dificulta o trabalho da polícia, que ainda não conseguiu identificar os autores e a motivação do crime, por causa da recusa de populares em falar do que viram, mesmo tendo a identidade preservada. Uma das poucas informações que conseguiram ser apuradas é de que os bandidos teriam fugido em um carro preto, de características desconhecidas.



Os familiares e conhecidos da vítima, também não quiseram se pronunciar. Nenhum dos pertences pessoais dela foram levados.

O corpo de Maiandre foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

PC-AM alerta população sobre sorteios ilegais feitos no Instagram

Morre bebê de 11 meses baleado na cabeça no colo da mãe no Tarumã