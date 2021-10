Duas mulheres são presas com mais de 20 kg de drogas em Manaus

Além dos 20 quilos de entorpecentes, dos tipos skank e cocaína e as armas, pistolas de 9m e uma de calibre 40, um carro também foi apreendido. | Foto: Divulgação

Manaus – Duas mulheres, de 35 e 26 anos, foram presas na tarde deste domingo (03), por volta das 15h00min, com mais de 20 quilos de drogas, na comunidade Gilberto Mestrinho, bairro São José, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do Tenente Luciano Marques, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), houve uma denúncia à equipe policial, que fez abordagem das mulheres na rua Rosa de Saron. Uma delas já possuía mandado de prisão.

“Recebemos no ‘linha direta’. Então, a equipe foi até o local e efetuou a abordagem a três pessoas e, quando verificado, ela possuía mandando de prisão em aberto. As outras pessoas apresentavam bastante nervosismo e, conforme a evolução da ocorrência, acabou se descobrindo que a outra mulher da ocorrência estava em posse de uma grande quantidade de drogas e de duas armas. Aguardando já, possivelmente, para o transporte em outros estados”, afirmou.

As duas mulheres e um homem, foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na avenida Autaz Mirim, também na zona leste da capital.

Apreensão

Além dos 20 quilos de entorpecentes, dos tipos skank e cocaína e as armas, pistolas de 9m e uma de calibre 40, um carro também foi apreendido. O homem que estava no local com as duas mulheres foi conduzido para testemunhar sobre o caso, arrolado como testemunha na investigação e liberado.

