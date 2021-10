Homem é executado com mais de 20 tiros no Parque Riachuelo, em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Mais uma execução foi registrada na noite de domingo (3). Desta vez, na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Um homem identificado como Josenildo da Silva Monteiro, de 33 anos, foi morto com mais de 20 tiros.

Conforme testemunhas, Josenildo estava em via pública quando dois homens, em uma motocicleta, chegaram e efetuaram, pelo menos, 20 tiros contra ele. A maioria dos tiros atingiram a cabeça dele, o que caracteriza uma execução, possivelmente, motivada pelo tráfico de drogas.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, no bairro Tarumã, na Zona Oeste da cidade.

O homem não resistiu aos ferimentos e o corpo dele foi levado para o necrotério da unidade hospitalar. A equipe do Instituto Médico Legal (IML), realizou a remoção do corpo.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Outro caso

Morreu no início da tarde deste sábado (2), o bebê de 11 meses, identificado como Douglas Guilherme , que foi baleado na cabeça durante um ataque criminoso dentro de uma casa na rua Beija Flor, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O alvo dos pistoleiros era o pai da criança, identificado como Douglas Paiva, que também morreu. E a mãe, de 23 anos, foi baleada de raspão. O bebê estava no colo dela e foi baleado no lugar da mulher. Além deles, um outro homem foi executado no local.

Leia mais:

Mulher é morta a tiros dentro de salão de beleza em Manaus

Ajudante de caminhão é morto com quatro tiros na cabeça na Compensa