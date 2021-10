Em Manaus, homem é assassinado a tiros durante briga

Jander ainda foi levado para o João Lúcio, mas não resistiu | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Frank Bruno de Oliveira Melo, de 21 anos, foi executado a tiros após uma briga ocorrida na noite de domingo (3), por volta das 21h27, na rua Nove de Dezembro, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. O autor do crime, identificado como Jander F. G, de 26 anos, foi preso em flagrante.

Conforme a Polícia Civil, Jander estava armado e entrou em uma briga com um homem não identificado. Frank apareceu no local, trocou tiros com Jander e foi atingido, conforme testemunhas.

Frank foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações se Frank conhecia o outro homem com quem Jander estava brigando.

Já Jander foi apreendido com duas armas de fogo. O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Jander foi autuado em flagrante por homicídio e deve ficar à disposição da Justiça, após passar por audiência de custódia que ocorrerá na Central de Recebimento e Triagem (CRT).

