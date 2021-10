Homem morre após trocar tiros com policiais no Santo Agostinho

O corpo foi removido para o IML | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM) - Após trocar tiros com policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem, identificado apenas como "Kiko", foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (4), n o beco Seringal, no bairro Santo Agostinho , na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, policiais da 8 ª Cicom estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um grupo de homens armados. Os PMs foram recebidos a tiros e acabaram revidando os disparos.

"Kiko" foi atingido e levado para o Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, no bairro Compensa, mas não resistiu aos ferimentos. Os comparsas dele fugiram. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para o exame necroscópico.

Outra morte

No mesmo beco, um homem , identificado como Rafael Santana Albuquerque, de 27 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (4). Conforme a polícia, criminosos invadiram a casa dele e o executaram

Rafael ainda foi socorrido por familiares e levado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os crimes estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

