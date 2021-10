Enteado mata padrasto a facadas no Jorge Teixeira, em Manaus

Os dois estavam bebendo juntos desde a noite de domingo (3) | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM)- Uma briga de família acabou em tragédia no final da manhã desta segunda-feira (4), por volta das 11h30, na rua Cravinhos, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Cristiano de Souza Gonçalves, de 31 anos foi morto a facadas pelo próprio enteado identificado como Leandro do Nascimento Veiga, de 26 anos.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30 ° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito foi preso em flagrante pelo crime. Os dois estavam bebendo juntos desde a noite de domingo (3).

"A motivação da briga foi o fato do autor ter pedido dinheiro ao padrasto em razão de ser usuário de entorpecentes. Os dois já estavam bebendo desde ontem e os ânimos estavam exaltados. As equipes policiais encontraram o suspeito nas proximidades com a camisa de sangue e ele confessou a autoria do crime. Foram duas facadas, sendo uma no peito e uma nas costas. Infelizmente mais uma tragédia familiar", relatou o delegado Torquato Mozer.

Após o crime, os próprios familiares da vítima acionaram a polícia e o suspeito foi preso. A equipe do 30 ° DIP e da 30 ° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e acionou os demais órgãos competentes.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e ficará à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

O corpo da vítima foi visto pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e irá passar pelo exame necroscópico.

Outro caso

Na semana passada, o jovem identificado como Jonathan B. D. S, de 19 anos, foi preso no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Ele é suspeito do homicídio do próprio padrasto , Silvino Alves de Souza, de 48 anos, ocorrido no dia 14 de junho de 2019, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Antes do corpo ser encontrado, vizinhos ouviram o padrasto e enteado discutindo e posteriormente sons de uma luta corporal.



