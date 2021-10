Polícia prende traficantes no bairro Jorge Teixeira em Manaus

Com os suspeitos foram apreendidos entorpecentes e dinheiro. | Foto: divulgação

Manaus (AM)- Ação policial ocorrida no domingo (03), por volta do meio-dia, em Manaus, resultou na prisão de dois homens, de 20 e 23 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas, na avenida A do bairro Jorge Teixeira, na zona leste.

Com os suspeitos foram apreendidos entorpecentes e dinheiro. Após abordagem aos dois homens, durante revista pessoal, os militares encontraram com eles um aparelho celular e 15 porções de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além de R$ 60 em espécie.

Um dos homens revelou haver mais material ilícito na residência do parceiro, para onde os policiais se dirigiram e onde, autorizados pela proprietária da casa, encontraram, em um dos quartos, 91 trouxinhas e mais duas porções de 150 gramas de cocaína, quatro trouxinhas de maconha, um relógio de pulso dourado e uma pulseira dourada. Os dois infratores foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A população pode ajudar nos trabalhos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), denunciando quando souber de ou presenciar ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PM prende dois por tráfico de drogas no bairro Praça 14, em Manaus

Durante patrulhamento dez pessoas são presas em Manaus