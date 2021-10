PC-AM pede apoio na divulgação da imagem de jovem que desapareceu

Tiago é uma Pessoa com Deficiência (PcD | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Tiago Lima de Souza, de 19 anos, que está desaparecido desde o dia 25 de setembro deste ano, quando saiu, por volta das 19h30, da casa de sua avó, localizada no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.



De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado no sábado (02) na Deops, pela avó do desaparecido, Suely Souza de Souza, 67, Tiago é uma Pessoa com Deficiência (PcD), e foi visto pela última vez saindo de sua casa, no endereço mencionado.

Ele estava trajando uma bermuda de cor preta e camisa azul.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Tiago que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

