Garoto de 17 anos é morto após sair de casa para jogar bola em Manaus

Manaus - Após ser convidado por amigos para jogar bola, o adolescente Eric da Silva Ribeiro, de 17 anos, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (4), na rua 50 do conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Conforme testemunhas, a vítima estava em casa quando saiu com os amigos. Em via pública, ele foi surpreendido por ocupantes de um carro prata que efetuaram disparos de arma de fogo. Após ser atingido, o jovem agonizou em via pública e foi socorrido por familiares.

O adolescente deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico. O adolescente teria envolvimento com o tráfico.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e até o momento nenhum suspeito foi preso pelo crime.

