Ex-secretário de Inteligência do Amazonas vira réu por desvio de ouro

Ele está sendo investigado por desvio de ouro da PC-AM | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) contra o ex-secretário de Inteligência do estado, Samir Freire, preso durante a "Operação Garimpo', deflagrada em julho deste ano, sobre desvio de ouro.

Além dele, outros seis funcionários estão sendo investigados pelo crime - entre eles os policiais civis Jarday Bello, Adriano Frizzo e André Silva Costa - e se tornaram réus no processo.

A operação "Garimpo Urbano" teve o objetivo coibir a ação de agentes públicos ligados à cúpula da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), supostamente envolvidos na subtração de 600 kg ouro, mediante graves ameaças dirigidas aos transportadores do metal precioso.

A investigação identificou o monitoramento e abordagem das vítimas mediante uso da estrutura, pessoal e expertise da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

A denúncia foi aceita pela juíza da 2ª Vara Criminal de Manaus, Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, no domingo (3). Com a decisão, os sete passaram a ser réus pelos crimes de extorsão, fraudes processuais e organização criminosa.

Ainda na decisão, a Justiça dá um prazo de 10 dias para que os réus apresentem suas defesas.

Leia mais:

Garimpo Limpo: prisão de delegado e investigadores é prorrogada no AM

Delegado e investigadores têm habeas corpus derrubado e seguem presos