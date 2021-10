Traficantes executam homem dentro de barril no Educandos, em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Após ter a casa invadida por criminosos, um homem identificado como André Fernando de Lima, de 25 anos, foi executado a tiros dentro de um barril na madrugada desta terça-feira (5), no beco Manoel Urbano, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

Conforme repassado à polícia, a vítima estava na casa onde morava com familiares quando três homens armados invadiram o local e ordenaram que eles saíssem no imóvel.

A vítima era o alvo dos criminosos e ainda tentou escapar se escondendo dentro de um barril, mas foi encontrada pelos atiradores e executada.

Os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados. Testemunhas afirmaram que André seria usuário de drogas e estava devendo traficantes.

As circunstâncias da morte e a motivação estão sendo investigadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O corpo de André foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico. Após os procedimentos, será liberado aos familiares para velório e sepultamento.

