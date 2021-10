Homem é assassinado a facadas em via pública no Centro de Manaus

Manaus (AM) - Após ser abordado por um indivíduo, um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas na tarde desta terça-feira (5), por volta das 14h30, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O crime chocou lojistas daquela área que acompanharam os últimos instantes de vida da vítima.

Testemunhas informaram que a vítima estava na avenida Epaminondas quando foi surpreendido por um homem que desferiu as facadas. A vítima ainda correu para rua Saldanha Marinho, onde acabou caindo na calçada a um estabelecimento comercial. O homem estava vestindo uma camisa de cor cinza e uma calça jeans.

O suspeito do crime fugiu e a vítima ainda agonizou no local. A população acionou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os profissionais chegaram no local apenas para constatar o óbito.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que isolaram o local do crime. Os demais órgãos competentes foram acionados.

As motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nenhum familiar do homem esteve no local para reconhecer a vítima.

A equipe do Instituto Médico Legal irá realizar a remoção do corpo do homem que será levado para exame necroscópico.

