Vídeo: Homem é agredido e morre após ser jogado em igarapé no São José

Conforme testemunhas, a vítima estava sendo perseguida por um grupo de pessoas e foi agredida fisicamente. Após as agressões, ele teria sido jogada no igarapé. Há a suspeita de que o homem estava cometendo assaltos na área | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um homem de 26 anos, identificado supostamente como "Felipe Monteiro", foi perseguido e agredido fisicamente na avenida Perimetral, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. A ação foi filmada por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais das redondezas.



Conforme testemunhas, a vítima estava sendo perseguida por um grupo de pessoas e foi agredida fisicamente. Após as agressões, ele teria sido jogada no igarapé. Há a suspeita de que o homem estava cometendo assaltos na área.

As imagens da câmera de segurança registraram parte da agressão. O local onde ocorreu o crime ficou lotado com a presença da população que acionou os policiais militares da 9° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A área onde ocorreu o crime foi isolada.

Crime assustou a população | Foto: Suyanne Lima

Devido a dificuldade de acesso do local, foi necessário a presença das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para resgatar o corpo do homem.



O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e as câmeras de segurança das redondezas devem auxiliar nas investigações.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico.

Veja o momento da agressão:

| Autor: Divulgação

