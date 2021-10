Em ações na capital, PM recupera 15 veículos com restrição de roubo

Todos os veículos localizados foram devolvidos aos proprietários após os procedimentos legais | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Nas últimas 24 horas, os policiais militares da Força Tática e das 9ª, 13ª, 16ª, 18ª, 25ª, 26ª e 27ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) recuperaram 15 veículos com restrição de roubo ou furto, em ações distintas nas zonas norte, centro-sul e leste da capital amazonense.

Nesta terça-feira (05/10), por volta das 2h20, a equipe policial da Força Tática deteve dois homens, de 20 e 33 anos, após abordagem ao veículo modelo Fiat/Toro Freedom AT6, de cor vermelha e placas NAY4H96, que os dois conduziam em atitude suspeita pela avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova.

Com os ocupantes do carro, foi encontrado um revólver de calibre 38, com três munições intactas. Em consulta pela placa, os militares identificaram restrição de roubo do veículo.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o carro e a arma de fogo, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). No local foi constatado que um deles tinha passagem policial por roubo.

Todos os veículos localizados foram devolvidos aos proprietários após os procedimentos legais, realizados nos DIPs ou na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Veículos recuperados: 15

Carros: 08

• VW/UP Move MB, cor vermelha – PHI1D56

• GM/Chevette, cor azul – JWI-8599

• GM/Corsa Wind, cor prata – JWM-8522

• GM/Classic Life, cor preta – NOL-2338

• Chev/Prisma 1.0MT LT, cor branca – NEE-5997

• Renault/Kwid Zen 10MT, cor branca – QZB0B66

• Fiat/Punto Attractive, cor branca – OXM-7795

• Fiat/Toro Freedom AT6, cor vermelha – NAY4H96

Motos: 07

• Honda/CG 125 Fan ES, cor azul – NOZ-2408

• Honda/CG 125 Fan ES, cor preta – OAL-8123

• Honda/CG 160 Fan ESDI, cor vermelha – PHL-5051

• Yamaha/YBR 150 Factor ED, cor vermelha – QZQ9B47

• Yamaha/XTZ 125E, cor azul – DNF1C42

• Yamaha/Lander XTZ 250, cor vermelha – OAN9H19

• Yamaha/YBR 125 Factor K1, cor preta – PHA-8594

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Casal é preso após roubar mais de R$ 80 mil em loja no Japiim

Durante patrulhamento dez pessoas são presas em Manaus