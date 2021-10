Homem é assassinado a tiros no bairro Parque das Nações

Manaus (AM) - Moacir da Silva Filho, de 40 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (5) após ser surpreendido por criminosos na rua Bélgica, comunidade Parque das Nações, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, Moacir estava na motocicleta dele quando foi surpreendido por criminosos que estavam em um veículo modelo Chervolet Prisma, de cor branca. Ele teria ido até o local chamar uma conhecida para ir até a igreja.

Dois ocupantes do veículo efetuaram os tiros. Moacir conseguiu entrar na garagem da casa de uma conhecida e acabou morrendo no local. Após o crime, a motocicleta dele foi colocada na garagem do local.

Os suspeitos fugiram e teriam abordado uma outra vítima que teve a motocicleta roubada na localidade. Eles abandonaram o veículo metros depois.

Os policiais da 12° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local da ocorrência. A motivação do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e será encaminhado para exame necroscópico.

Outras mortes

Manaus registrou só na tarde desta terça-feira (5), três mortes. Após ser abordado por um indivíduo, um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas na tarde desta terça-feira (5), por volta das 14h30, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O crime chocou lojistas daquela área que acompanharam os últimos instantes de vida da vítima.

Outro caso, foi de um homem de 26 anos, identificado supostamente como "Felipe Monteiro", foi perseguido e agredido fisicamente na avenida Perimetral, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. A ação foi filmada por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais das redondezas.

