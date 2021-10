Em Manaus, criança grávida do padrasto diz que era abusada há 2 anos

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Após ação policial das equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), um homem de 50 anos, foi preso nesta quarta-feira (6), no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de estuprar e engravidar a própria enteada, uma criança de 10 anos de idade.

Conforme a equipe da Depca, a gravidez da menina é de risco. A família da vítima só descobriu os abusos após levar a criança ao médico, que confirmou a gravidez.

A menina acabou contando à mãe que era abusada sexualmente pelo padrasto desde quando tinha oito anos de idade. Os abusos ocorriam quando o suspeito fica sozinho na casa onde morava com a criança no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Além de ser abusada, a menina também era ameaçada para não contar o crime a ninguém.

"A menina contou que desde os sete anos o padrasto já cometia os atos libidinosos e a conjunção carnal começou a partir dos oito anos. Ele a ameaçava dizendo que se ela contasse algo iria dizer que ela se insinuava para ele. A menina disse, em um relato inocente, que já sentia a barriga mexendo, os seios com leite, mas não sabia que estava grávida. A mãe, pelo que apuramos até o momento, não era conivente com os abusos e por isso a menina ficou inicialmente com o pai, mas voltou a morar com a mãe após o suspeito sair de casa", relatou a delegada Joyce Coelho.



O caso foi denunciado à polícia e o suspeito confessou o crime, mas, na época, por não estar em flagrante havia sido liberado. A criança recebeu acompanhamento psicológico e está sob cautela do pai.

Porém desta vez, ele foi preso e foi indicado por estupro de vulnerável e irá ficar à disposição do Poder Judiciário.

