Corpo de homem é encontrado dentro de igarapé em Manaus

MANAUS (AM) - Com marcas de terçadadas na cabeça, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6), em um igarapé próximo à rua da Indústria, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, foram moradores da área que encontraram o corpo por volta das 9h e acionaram policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Devido a dificuldade de acesso ao local, equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas irão realizar a remoção. "Essa área próxima a um matagal é frequentada por usuários de drogas durante a noite. Aqui rola de tudo", relatou um morador da localidade.

A causa da morte só será identificada após perícia das equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

O corpo foi removido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

